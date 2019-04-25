台北懸日29日見！ 專家不藏私教你拍巨石陣日落美照

2019-04-25 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局官網19日（上週五）發布懸日預報，預告29日（下週一）起至下月6日傍晚，北市忠孝東西路（新生高架以西）、峨眉街（西寧南路以西）等路段，將有懸日可觀賞。攝影專家愛心夢也接受本報私訊訪問，提供追日粉絲們一些注意事項貼心叮嚀。

愛心夢表示，若想觀賞懸日，有陽光的好天氣較適合，且「能見度最好在30以上為佳」，並建議可依氣象局的「日出日沒」資料，推算拍攝日期，若不會推算，「可參考中央氣象局所發布的各地懸日資訊」，決定何時前往。愛心夢補充，「台北懸日，4月想拍到大顆太陽懸日的機會比8月較為低」，她拍了2年僅有8月份的。

至於卡位問題，愛心夢除稱這與攝影愛好者、觀賞者時間而定，同時呼籲若天氣好想拍到懸日，要早點去卡位，如果只是想去感受懸日，「日落前一小時去就定位即可」，不過前提都是在不影響交通人行安全下。

被問到有無私房景點推薦，愛心夢認為，「目前以台北火車站前忠孝西路、台灣公路原點與天成飯點旁，近台北捷運『台北火車站站－M7出口』之人行陸橋為觀賞點為佳」；愛心夢也提醒，峨嵋街為人行徒步區，「應該不能長時間放置腳架」，可能會被驅趕，因此不鼓勵。

針對拍攝技巧與器材準備，愛心夢分享，先決條件為「棋盤狀」街道分布、選擇東西向道路，「讓太陽可以和街道在同一條線上，就有機會拍攝到如曼哈頓氛圍的懸日」，並說明若想拍到大顆美麗太陽落在「巨石陣」的畫面，「最好是300mm以上焦段（如果要再大顆就500mm焦段）鏡頭」。

若是懸日街景車流作品，愛心夢說「可用廣角焦段拍攝」，但相對太陽小顆許多，依攝影者個人喜好而定，民眾也可用方便的手機觀賞拍攝，另叮嚀，大家要注意防曬、多補充水分，離開時記得帶走個人物品，別留下垃圾。

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