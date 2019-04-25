桃山國小合唱團出國夢 企業以音樂相會集資贊助

2019-04-25 13:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕甫獲全國學生音樂比賽特優第三及全國師生鄉土歌謠比賽優等的新竹縣桃山國小合唱團，推出最新專輯《迴響 霞喀羅溪畔》募集基金，爭取7月赴德國參加「第11屆德國韋尼格羅德約翰·布拉姆斯國際合唱節暨合唱比賽」；多年來以獎助學金協助五峰鄉學子的均豪精密工業公司，由高階主管組成的G-SAX樂團特別上山演奏薩克斯風，並集資購買專輯，希望桃山孩子以音樂為力量，一圓出國比賽的夢想。

桃山國小表示，均豪精密工業公司自2014年開始，以獎助學金協助五峰鄉清寒、優秀的學子，並每半年走訪一次學校，探望努力學習的原鄉孩子們。這次也愛心不落人後，由公司均愛社與親朋好友們愛心集資15萬元購買最新專輯《迴響 霞喀羅溪畔》，希望協助銷售量盡早達到7000張。

均豪精密工業總經理陳政興偕同高階主管們組成的G-SAX樂團，來到桃山國小櫸木平台，和桃山孩子以音樂相會，鼓勵孩子勇敢圓夢。小小音樂會由合唱團以「不凡的愛」揭開序幕，G-SAX樂團則吹奏幾首耳熟能詳的薩克斯風曲子。許多桃山孩子第一次欣賞薩克斯風表演，都覺得新奇又好聽。

專輯試聽（https://youtu.be/5gT2d66gu4s）；訂購網址（

https://goo.gl/HGRGwU）。

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