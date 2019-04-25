今年首波梅雨鋒面下週三報到 北台灣提防劇烈雨勢

2019-04-25 12:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年首道梅雨鋒面下週三報到，中央氣象局表示，未來一週全台將受兩道鋒面影響，首波今天深夜就會接近北台灣，但由於結構不佳，因此僅西半部、東北部會友短暫陣雨或雷雨，但雨勢不大；第二波預計5月1日報到，這也是今年台灣首道梅雨鋒面，雨勢會較第一波強烈，北部、東半部有明顯雨勢，且可能短時間會出現劇烈降雨。

預報員陳建安表示，今天深夜第一道鋒面逐漸接近北台灣，北部地區晚上就會出現短暫降雨，但雨勢不會太大，由於這波鋒面結構不佳，因此影響程度也有限，週五西半部、東北部會有短暫陣雨或雷雨，花東地區也會有局部短暫陣雨，週六因東北風南下，降雨範圍以東半部為主，尤其近海地區會有局部較大雨勢。

氣溫方面，全台僅北台灣高溫會逐日下滑，北部今天白天高溫仍有34度，預估週五會下滑至28度、週六26度，但下週日就會回到31度以上。

下週日到下週二全台各地都是穩定天氣，各地高溫都在30度以上。

氣象局預估，下週三第二波鋒面報到，按目前氣象局定義，5、6月的鋒面統稱為梅雨鋒面，因此這波就是今年首波梅雨鋒面，跟第一波相較雨勢會比較明顯，可能伴隨雷雨現象，北部、東半部有明顯降雨，中南部則是雲量較多。

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