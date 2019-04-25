跨國實驗教學研討會 新北打造雙語智慧城市

2019-04-25 12:50

〔記者周湘芸／新北報導〕為了讓美國雙語教育經驗提供新北市雙語實驗課程學校參考，新北市教育局昨天邀請美國紐約、紐澤西學區長舉辦雙語教學研討會，除跨國交流外，也分享新北市自105年發展的「學科內涵與語言融合學習（Content and Language Integrated Learning，簡稱CLIL）」雙語教學核心課程，力拼打造新北為「雙語智慧城市」。

新北市國小於105學年度起以CLIL模式，採中外師協同教學，運用跨領域知識發展雙語實驗課程，107學年度起更擴大雙語實驗課程學校達到28校，另有4校進行中師協同跨領域英語教學試辦，並預計在110至111學年度持續擴增雙語實驗課程試辦學校。此外，教育局也定期選拔英語教師參加「英語教師國際短期教育訓練」，至有簽訂合作協定的美國紐澤西及紐約學區進行教學交流。

此次研討會由雙語實驗課程學校淡水國小及江翠國中分享經驗，其中，淡水國小讓學生在雙語的教室情境下學習綜合領域，也參與舊鞋救命到非洲，響應世界兒童日兒童人權宣導Go Blue快閃活動等。江翠國中則配合外師專長，推動英語閲讀、跨國際iEARN聯結專案、中外師協同推動「走讀江子翠」本位課程，並探討性別平等，環保減塑等議題。

教育局長張明文表示，此次研討會建立跨國學校夥伴關係，未來將以生活化英語融入各校，也會鼓勵各校發展英語結合各學科課程，讓新北學生能在國際化環境下學習。

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