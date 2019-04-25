約炮後弄破套子、召妓對方太主動 男子啪啪啪後怕染愛滋

2019-04-25 13:10

〔記者方志賢／高雄報導〕34歲的阿勇（化名）日前到泌尿科診所求診，神情緊張告訴醫師「約炮到最後卻發現套子破了」，擔心不安全性行為染上HIV病毒趕緊就醫，泌尿科醫師李嘉文說，這個月已接到10個類似案例，有愛愛未戴套，也有套子破了，還有人尋花問柳嘿咻時，被對方太主動嚇到，所幸經篩檢均呈陰性。

高雄市鳳山開業醫師李嘉文表示，若擔心不安全性行為染上HIV病毒，建議在風險72小時內開始使用暴露後預防性投藥（簡稱PEP），若能於24小時內預防效果最好，經連續服用28天藥物並持續3及6個月HIV追蹤檢查都呈現陰性，也就是沒有得到病毒感染。

HIV會藉由血液、體液、性接觸及母子垂直傳染的病毒。感染初期有些患者會出現急性發燒或淋巴結腫大症狀，絕大部份的人後續會進入慢性感染期，直到失去免疫功能時，就會出現愛滋病發病症狀。

HIV目前雖無法治癒，但在抗病毒藥物控制下，感染者仍可維持健康的身體，過著與健康人一樣的生活，甚至可擁有與無感染者差別不大的平均餘命。

李嘉文指出，目前診所可提供24小時的「暴露後預防性投藥」（PEP）緊急藥物開立，特別是週末或夜間時，有需要者可經電話由醫師初步評估，先篩檢後開立幾天緊急用藥，後續再回診所門診開立持續用藥及追蹤。

李嘉文建議，高風險族群應定期篩檢，性交時配戴保險套並用水性潤滑液，儘可能做到安全性行為及固定性伴侶，也可考慮使用暴露前預防性投藥 （PrEP） 來預防感染。

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