新式經口內視鏡 甲狀腺術後無疤痕

2019-04-25 13:02

〔記者萬于甄／台南報導〕傳統甲狀腺手術術後都讓患者在外觀上感到困擾，如今以新式經口（前庭）內視鏡手術，可將原長4到6公分的傷疤，隱藏在口腔黏膜內，達到完全無疤痕的效果，奇美醫學中心一般外科主治醫師陳漢坤今也分享案例，成功讓患者帶著滿意的心情回到工作崗位。

陳漢坤表示，甲狀腺位於頸部中的氣管前方，為調節身體新陳代謝、生長速率等重要的內分泌器官，甲狀腺也會出現功能上或是長出腫瘤，此時就必需通過手術開刀治療，但早期傳統手術術後會在脖子前方留下一道長4到6公分的傷疤，讓許多病人因而退卻治療。

近年來在內視鏡手術的發展下，可將甲狀腺手術疤痕轉移到一些不顯眼的地方，但疤痕並非完全看不見，而新一代經口（前庭）內視鏡甲狀腺手術，主要術口位於下嘴唇內側，不僅患者傷口疼痛感低、可達到完全隱藏，口腔黏膜癒合恢復後幾乎無疤痕。

台南一位37歲患者因被家人發現脖子異常腫脹，進而來奇美醫學中心求診，患者長期有夜間睡眠品質不好的問題，檢查後發現該其頸部有兩顆分別為直徑7公分和2公分的甲狀腺腫瘤，由於患者相當在意術後會予頸部留下明顯疤痕，經陳漢坤建議採經口內視鏡甲狀腺切除，術後病人沒有留下任何傷口，也恢復良好。

陳漢坤指出，新式經口內視鏡甲狀腺手術整體恢復、進食、住院時間和傳統手術一樣，只不過內視鏡手術需自費負擔3到8萬元不等費用，手術開刀時間則約5到6小時，而內視鏡手術並非每位患者都適合，需經手術醫師評估後才能進行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/