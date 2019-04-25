出入不再繞路 中市高鐵橋下道路將銜接國1

2019-04-25 12:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區協和里安和路段位於高鐵橋下，道路顛簸不平且未銜接國道1號，應居民要求，市府建設局將進行道路改善及新闢工程，讓道路銜接至國道1號旁便道，工程將在明（26）日開工，預計8月底完工。建設局表示，完工後，居民不用再繞道，出入更方便。

建設局表示，西屯區協和里安和路段位於高鐵橋下，北起虹陽橋、南至國道1號旁，道路顛簸不平且未銜接國道1號。地方居民期盼市府利用高鐵橋下空間新闢道路，避免往返繞道。

為回應市民期待，市府與交通部鐵改局及高鐵公司協調取得土地使用，並規劃透過橋下空間新闢道路銜接國道1號旁便道，增加鄰近往來通行的便利性，促進周邊整體發展。

建設局指出，西屯區高鐵橋下（虹陽橋南側至國道1號段）道路改善及新闢工程計畫長度約500公尺、寬度為4公尺，預計明日開工，8月底將可完工。工程分為「既有道路改善」及「新闢道路」兩階段，規劃以路平專案改善長約200公尺的既有道路，並新闢長約300公尺道路銜接至國道1號旁便道，並設置圍籬區隔高鐵機房區域，提升使用安全性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/