新埔今年9月增1所完全中學 內思高工將辦2場說明會

2019-04-25 12:20

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣、市今年要畢業的國小學生及其家長「照」過來！位於新埔的天主教內思高級工業職業學校剛接受完國教署複審及現場勘查後，已獲准今年將新增國中部2班、共招收90名新生，即日起接受報名，本週六、27日早上10點在該校多功能教室會有第1場的招生說明會。有興趣，但本週不克出席的，下週六、5月4日早上10點，還有第2場。

該校校長湯誌龍說，這批新生將在今年9月入學。配合國中部的成立，他們也在上個月提出改制轉為綜合高中的申請，計畫明年在高中部新增屬於綜合高中的學術學程和專業學程共4班，搭配他們跟中科院已經啟動的合作計畫，未來內思的學子無論繼續升學或就業，管道都能暢通、無縫接軌。

湯誌龍說，內思高工新增國中部，這是配合新埔鎮長林保祿、新埔鎮代會主席王增基等「留下在地人才」的訴求，在所、會支持下，配合學校的轉型所做的改變。

他說，根據相關資料顯示，新埔每年平均有300個新生兒，但是最後卻總是有100到120名學子負笈求學在外。新埔鎮長林保祿在首任參選時就成立教育基金會等，獎補助留鄉學習、發展的孩子。

該校也早就醞釀籌辦國中部多年，如今獲准後，學區上雖以大新竹地區的國小畢業生為招收對象，但主要還是提供新埔子弟就近入學的便利，讓整個新埔在原有的2所國中之外，新增1所私校國中部的選擇。

湯誌龍說，他們的國中部計畫在國一時協助學生適性展能，強調品德教育、建立自信。國二開始施行「拔尖扶弱」計畫，國三則全力輔導學生朝會考5A目標衝刺。

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