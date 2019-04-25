重度憂鬱症患者另一個選擇 「經顱磁刺激術」助改善

2019-04-25 10:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕47歲張姓患者10幾年有憂鬱症，造成生活焦慮，嚴重影響工作，但服藥仍效果不佳；中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正，以「經顱磁刺激術」（TMS= Transcranial Magnetic Stimulation）治療，經過4週，患者的憂鬱症狀大幅改善，不但睡得好，其他四肢疼痛、耳鳴等症狀也一併獲得改善了。

陳睿正表示，「經顱磁刺激術」經衛福部食品藥物管理署核准，以磁脈衝刺激大腦主管情緒區域的神經元，以釋放血清素等神經傳達物質，活化原本功能低下的區域，達到抗憂鬱效果。對藥物治療方式反應不佳的患者來說，腦磁波刺激治療（TMS）提供另一種治療選擇，進行非侵入性、不需麻醉、不用住院的治療，每次療程30分鐘。

陳睿正指出，「經顱磁刺激術」是一種非侵入性腦刺激，利用暫時性的高磁場，能夠調節大腦中的突觸活動。設備由一個高電流脈衝發生器組成，該發生器產生大約5000安培的放電電流，能夠在一毫秒內產生一個最大磁場為3T的短暫磁脈衝。 使用TMS產生的瞬態高磁場可以改變皮層神經元活動。國際上相關的研究還包含了中風後復建、帕金森、耳鳴與疼痛。

該院精神科醫師周伯翰指出，TMS的安全性高，目前台灣核准的臨床適應症為藥物治療效果不佳的重度憂鬱症，然而有癲癇病史、酒精成癮、以及其他易誘發癲癇狀態的藥物或疾病、腦部創傷或有電子耳、心律節律器等金屬植入物的患者，會因為高磁場造成金屬植入物失效或誘發癲癇，為不適合重覆經顱磁刺激（rTMS）的患者。

由於此技術大腦定位很重要，建議詢求專業證照的醫師，台灣目前正在建立經顱磁刺激訓練證照制度，陳睿正本身是國內臨床神經生理學學會高階磁刺激治療的專業教師，而周伯翰也擁有歐盟證照。

中醫大新竹附設醫院表示，腦磁波治療特別整合各專科醫師，包含神經、精神、耳鼻喉、復健、腸胃科，能針對相關症狀給予最全面的評估與治療，並減少併發症，提供桃竹苗地區相關患者便利的治療。但目前這種治療沒有健保給付，須自費。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/