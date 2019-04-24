桃園郵局拚公益助憨兒 邀大家買玫瑰花送媽媽

2019-04-24 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市真善美社會福利基金會的憨兒，從農曆年後開始趕工手作玫瑰花，趁著母親節檔期義賣花朵，老師也幫忙把玫瑰花創意製作成多元產品，並推出多肉植物盆栽，但買氣仍欠佳，真善美憨兒啦啦隊員當起代言人，組隊到中壢郵局高喊「請大家一起來買花，送給媽媽」，個個賣力跳舞吸引民眾注意、買氣，希望把整檔玫瑰花、多肉植物盆栽能賣光光。

桃園郵局壢東團隊（以中壢郵局為主）愛心不中斷，今年是第5年號召12家支局加入憨兒的義賣行列，發揮在地好鄰局的友善形象，邀民眾一起「百元做公益」；桃園郵局行銷科長白清池說，真善美的憨兒自立學習手作商品，每年在郵局義賣，成效很好，雙方能合作一起做一件有意義的事情，真的很棒。

真善美社會福利基金會執行長陳文卿也說，今年母親節義賣商品包括玫瑰花、多肉植裁、幸福花球等商品，都是憨兒們純手工製作，模樣可愛，意者可以跟基金會或中壢郵局聯繫。愛心專線：（03）456-1455分機227。

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