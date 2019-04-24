汽車公會陳情蔡總統：別再加碼舊換新補助

2019-04-24 21:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統今天晚上出席新北市商業同業公會第一次會員大會，公會理事長邱文彬現場遞上陳情書，表示全國中古車商面對不公平競爭，希望政府不要再擴大舊換新補助，也不要再延長貨物稅12-5條的新車減稅條例。蔡英文則說，會將陳情內容帶回研議，讓大家都能共享經濟成長的果實，也會交代行政部門在中古車買賣契約滾動式檢討時，必須參酌各方意見。

蔡英文致詞時表示，今天出席會員大會，是因為「新北」、「汽車」兩個關鍵，除了感謝新北汽車公會在她競選新北市長時的幫忙，更因為她從小在修車廠長大，因此對汽車非常有感情。

邱文彬致詞表示，中古車商面對不公平的競爭，已經倒了三成，希望政府不要再擴大汽車舊換新補助，也不要再延長貨物稅12-5條的新車減稅條例。

而蔡英文步入會場時，媒體詢問蔡英文怎麼看前行政院長賴清德對民調不公的批評，蔡英文忙著和會員握手致意，並未停下受訪回應。

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