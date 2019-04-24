再促中火機組退場！中市府：只要調度得宜 可應付夏日用電

2019-04-24 19:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府今天重申台中火力發電廠老舊第4號機組應除役，甚至半數機組退場，環保局說，台電更應調整機組汰舊的優先順序，將污染最大的生煤發電列為最優先除役對象，而非按既有模式的按部就班進行是僅考量發電穩定，應維護市民呼吸權，優先除役生煤發電。

「只要台電調度得宜，中火燃煤機組無需火力全開，也足以因應夏季尖峰用電！」台中市環保局指出，雖5月起將逐步邁入用電高峰期，但全國各地在冬季進行歲修的機組也將陸續完成檢修、恢復運轉，而通霄既有超導迴線升級工程據悉將於6月完成，讓原本因輸電線路限制而形同被封印的70萬瓩電力可順利送出，而且還有林口新三機近期也已開始滿載測試運轉。

台電則說，新上線機組的規劃是考量全台用電成長及屆齡機組汰舊換新，並非為替代中火機組。

環保局回應，近2年通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組與超超臨界燃煤機組加入運轉發電，估計增加的容量足以取代中火近一半的發電量。

而且新世代發電機組具有高效率、低污染的優勢，因此新機組投入運轉行列後，中火老舊且污染較高的燃煤機組自應逐步除役，才符合經濟、環保雙重效益，經濟部與市府協商過程中，台電承諾可常態性停止1部以上機組運轉，與市府訴求中火第4號機組除役的方向也不違背。

環保局指出，依據台電去年配合台中市管制生煤條例的減煤規定，去年度1600萬噸生煤用量，在夏、秋季（每年4至9月）的生煤用量計算，平均有9.5部到10部機組投入滿載發電；空污季期間（每年1至3月、10至12月）則為8部機組發電，台電的備載容量也沒發生問題。

環保局強調，市長盧秀燕要求4號機組除役，也能為國庫減少20億元的檢修機組支出，就發電備載、經濟面都是合情合理。且根據台電未來10年規劃每1年都有新的機組上線發電，雖有機組汰換，其汰換優先順序也盼重新檢討，例如乾淨核能發電可以配合非核家園期程延役至2025年再除役，也是選項之一，讓台電在電力運用上更為靈活，穩定用電環境也符合各界期待。

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