高市明早停水16小時 影響4區6萬5千用戶

2019-04-24 17:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 台水公司七區處為落實電氣設備安全及預防管理，辦理「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」，將於明天上午8時至24時止停水16小時，影響4區超過6萬5千戶用水，以維持淨水場淨水效能，請民眾儲水備用。

台水公司為供水穩定及減少停水次數，明天同步辦理拷潭淨水場1200 mm原水表檢修、1000 mm出水管修漏工程及高市大寮區鳳林一路管線汰換工程。台水公司施工前謹慎研討規劃，逐一檢視細節將盡速完成施工復水，以降低民眾用水不便，請用戶配合節約用水，並預作儲水準備。

七區處長王明孝表示，淨水場電力設備的用電檢測攸關公眾安全，為落實拷潭淨水場電氣設備安全及預防管理，以維持淨水場淨水效能及降低危安事件發生，辦理「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」，針對電氣設備安全進行例行性檢修，以維持電氣設備安全及供水穩定。

水公司指出，3區停水影響3萬5526戶，包括大寮區內坑里、拷潭里、過溪里、潮寮里、會結里、新厝里、昭明里、義仁里、三隆里、會社里、大寮里、大發工業區等；林園區林內里、中厝里、潭頭里、王公里、廣應里、林家里、龔厝里等。

水公司說，鳳山區有福誠里、福祥里、五福里、福興里、大德里、天興里、南和里、鎮南里、龍成里、善美里、富甲里、一甲里、富榮里、南成里、二甲里、過埤里、老爺里、新甲里、正義里、新樂里、新泰里、海洋里、新富里、新強里、國光里、國富里、國泰里、和興里、誠義里、生明里、誠智里、誠信里、東門里、誠德里、鳳東里、瑞竹里、鎮東里、三民里、和德里、南興里、成功里、興仁里、興中里、國隆里、中和里、協和里、忠義里、鎮西里、縣口里、縣衙里、忠孝里等及北門里鐵路以南。

水公司表示，水壓降低有4區影響2萬9634戶，包括鳳山區中榮里、中民里、中崙里、埤頂里、中正里、瑞興里、海光里、武松里、鎮北里、新興里、鳳崗里、曹公里、文華里、文福里、文衡里、文德里、文英里、文山里、忠誠里、光明里、保安里等及北門里鐵路以北。

水公司說 ，還有小港區桂林里、中厝里、廈莊里、合作里、孔宅里、高松里、山東里、松山里、松金里、濟南里、青島里、泰山里、正苓里、順苓里、宏亮里、六苓里、山明里、坪頂里、大坪里等、店鎮里及二苓里沿海路以東；大寮區和發工業區（大發基地）；林園區林園里、仁愛里、東林里、文賢里、溪洲里、五福里、頂厝里、港埔里、港嘴里、中門里、中芸里、鳳芸里、西溪里、東汕里、西汕里、北汕里、中汕里等。

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