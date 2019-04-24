砸2億護橋！ 南投縣9座橋維修改建

2019-04-24 17:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣境多山多河流，橋梁維護成為重要課題，為此南投縣政府向中央爭取經費，並補足自籌款，投入1億9738萬元，針對縣內老舊橋梁，或是流經水勢較大的河川橋梁進行重建、整修，一共有9座橋梁入列，除了重建橋梁外，縣府盼橋梁整修部分能趕在汛期完成，以維橋體與通行安全。

縣府工務處表示，9座橋梁分布在竹山、水里、集集、信義、南投，以及國姓、中寮、埔里等，目前像是國姓鄉國姓橋伸縮縫工程已經完工，埔里鎮向善橋更換墩柱、基樁工程也接近尾聲，竹山鎮桶頭橋更換墩柱、基礎，也已完成7成。

另外像是在濁水溪流域的水里鄉玉峰大橋，以及集集鎮集鹿大橋，2座橋的橋墩經溪水沖刷容易產生侵蝕作用，因此2橋都在做橋墩沉箱與鋼板包覆作業，以維橋梁安全性，其中集鹿大橋進度接近尾聲，玉峰大橋則是先把主要行水區域完成，再往兩端延伸修復。

其餘像是南投市龍興大橋，以及集集鎮清水橋，則因橋齡老舊、橋幅太小，正在進行重建工程；信義鄉和社橋則是進行除鏽作業；中寮鄉拔仔頭橋同樣是更換墩座基礎，盼相關橋梁經過整修重建後，未來能以更安全的結構，連結各地交通，維護民眾通行安全。

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