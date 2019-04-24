驚！北港迎媽祖炸轎 鑾轎著火烈焰衝天

2019-04-24 16:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港朝天宮媽祖遶境今天清晨傳出四媽鑾轎著火意外，一名轎伕背部灼燒送醫，幸無大礙。

北港朝天宮媽祖遶境昨天早上登場，其中最令人震撼是炸轎，近幾年地方宣導減炮，但北港迎媽祖炸轎已有百年，信徒認為「放越多越旺」，每一處炮場炸轎的鞭炮量十分驚人，炸轎成為媽祖遶境的重頭戲，今年有登記的炮場就有26處，還有不少沒登記。

今天凌晨2點多，神轎隊中的四媽神轎行經朝天宮附近民主路炮場炸轎時，鞭炮點燃不到5秒鑾轎起火，隨即烈火濃煙衝天，觸目驚心，大約15秒炮聲停後，轎伕趕緊上前將鑾轎推到一旁滅火，有一名轎伕背部被燒傷，送醫無大礙。

朝天宮組長紀仁智說，炸轎用的鞭炮有排炮、尺炮，信徒堆放時沒把上面的臘紙撕掉，整堆點燃後起火，由於事前廟方都有邀集相關單位及炮場負責人開會，提醒購買合格鞭炮，而且現場要準備水桶、滅火器、灑水器，起火第一時間灑水滅火。

據了解，火勢猛烈，四媽鑾轎只有轎頂的轎錢燒毀，鑾轎及神像今天早上進廟整理檢查沒有受損。

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