醫訊》恩主公醫院新型體外碎石機 結石震更碎排尿不怕卡

2019-04-24 16:53

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區恩主公醫院引進體外震波碎石機「多尼爾德耳塔2019年型」，與過去機型相比能夠精準定位，將結石震得更碎，讓病患減輕疼痛。恩主公醫院副院長、泌尿科主任王炯珵也提醒，夏天將至，飲食過於重口味、攝取過多動物性蛋白質等民眾，平常要多補充水分避免體內產生結石。

「多尼爾」體外震波碎石機目前是國內市占率最高的碎石機，王炯珵介紹，過去機型在療程後可能會出現皮下出血，甚至結石沒有打碎造成排尿疼痛的狀況，然而第三代機型利用電磁式震波原理，均勻穩定的震波能量減低對組織的損傷，減輕治療的疼痛，並可將結石震得更粉碎，降低結石排出過程的不適感。

同時，儀器採用同步定位的X光及超音波雙定位系統，提高結石定位的效能，配合設計的治療頭光學耦合監控系統，可以達到最有效的能量傳遞，使治療過程中更加舒適，並降低周圍組織的傷害。

王炯珵說，治療過程不需要麻醉也不用住院，並且有健保給付，通常病患在術後要多喝水休息、注意排尿狀況或有沒有發燒，也提醒民眾夏天將至，飲食過於重口味、攝取過多動物性蛋白質等人，必須要多喝水避免體內產生結石。

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