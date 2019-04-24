汛期將至 居民憂瓦瑤橋接近河床恐釀災

2019-04-24 16:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區瓦瑤橋設置至今已經30餘年，市議員施志昌接獲當地民眾反應瓦瑤橋與塭寮溪通洪斷面過低，擔心若遇大雨恐釀災情，24日施志昌會同市府水利局、建設局、大安區公所與福興里里長現場會勘，水利局會先清理河道淤泥與雜草，並評估過去水位與建設局商討瓦瑤橋是否重建。

瓦瑤橋設於1988年，位於大甲與大安交界，橋齡已高。施志昌表示，瓦瑤橋大甲與大安重要的通道，早期設計橋與河床通洪斷面相距高度過低僅150公分，經過多年泥沙的淤積，更使得高度減少。福興里里長陳俊安指出，若汛期來臨恐面臨淹水情況，影響用路人與周遭居民安全，希望能先處理泥沙淤積的問題，並評估瓦瑤橋重建的可能性。

台中市府建設局股長彭玉邦表示，過去尚未收到此處有淹水的反應，但為了顧及民眾安全，會先清理河床淤積的泥沙與雜草，清理長度5.1公里，從大甲經國路育德橋至中山南路，並調閱過去資料，與建設局評估討論是否需要重建。

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