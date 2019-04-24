「2019世界地球日路跑」活動28日登場 上午6點實施交通管制

2019-04-24 16:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕「2019世界地球日路跑」活動，週日（4月28日）將在台北市市民廣場舉行，當天活動上午6時起跑，行經仁愛路、金山南路、新生高架道路、北安路、明水路、樂群一路、濱江街等道路及河濱公園自行車道，預計有2萬人參加，（其中21公里半馬組5000人、9公里挑戰組9000人、4公里健走組6,000人），台北市警局為維護交通秩序及活動安全，將實施交通管制，管制路段及時間如下：

一、市府路（松高路至松壽路）：0時至8時管制雙向全線車道。

二、信義一號道路：5時50分至7時管制全線車道。

三、仁愛路（逸仙路至金山南路）：5時50分至7時管制中央快車道及公車專用道。

四、建國高架道路：5時50分至7時管制仁愛路出口匝道。

五、金山南路（仁愛路至濟南路）：6時至7時管制南往北內側2線車道及北往南內側2線車道。

六、新生高架道路：4時30分至8時管制雙向全線各入出口匝道。

七、濱江街（新生北路至基10號水門）：6時至8時管制北側2線車道。

八、中山橋：6時至8時管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道。

九、北安路 （北安匝道至明水路）：6時至9時管制西往東全線車道。

十、明水路（北安路至樂群一路）：6時至9時管制西往東全線車道。

十一、樂群一路（明水路至敬業三路）：6時至9時管制西往東全線車道。

十二、大直橋明水路匝道：6時至9時管制該匝道出口。

十三、基7號疏散門：9時至10時彈性管制車輛進入。

十四、基8、9號疏散門：6時至10時彈性管制車輛進入。

十五、基10號疏散門：5時至10時彈性管制車輛進入。

十六、基16號疏散門：6時至9時彈性管制車輛進入。

十七、百齡橋：6時30分至8時30分管制東往西機車專用道。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，如欲查詢公車改道路線，請利用台北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/