解開台灣人愛搭小黃10大理由 逾8成民眾因無法克制不睡過頭

2019-04-24 15:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣街頭可見小黃滿街跑，究竟台灣人有多愛搭計程車？根據台灣大車隊內部統計，車隊每日的平均載客趟次高達35萬趟，搭乘高峰為上下班時間，分別為上午7點至9點，及傍晚5點半至晚上7點半，佔了每日總趟次的50％；亞洲萬里通也公布台灣人搭計程車10大理由，其中有逾8成民眾表示，無法克制自己不睡過頭。

亞洲萬里通在臉書進行「台灣人搭計程車10大理由」趣味乘車調查，前10大搭計程車的理由依序為「無法克制自己睡過頭」（82%）、「天生路癡看不懂導航」（76%）、「酒局下半、喝酒不開車」（71%）、「天生算不準時間出門」（68%）、「下雨天獨自撐傘回家，畫面太孤單」（65%）、「停車忘了停哪或代幣又弄丟」（43%）、「太熱會流汗 太冷走不動」（39%）、「走路頭髮會亂妝會花」（32%）、「走太多腰會痠 腳會變粗」（28%）、「車子被拖吊 搭小黃找愛車」（11%）。

看準台灣人愛搭小黃的趨勢，亞洲萬里通與台灣大車隊聯手推出綁定APP想里程數回饋活動，即日起到5月11日推出「亞洲萬里通」會員首次綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，就能獲得88里數回饋、週週再抽55688里數一名，綁定「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」再贈10%刷卡金回饋。不僅搭車能賺哩，活動期間內500里數也可以兌換 （一組） 70元台灣大車隊搭車金。

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