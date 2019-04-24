換季也要換餐具！美濃燒來台展現日式擺盤

2019-04-24 15:39

〔記者邱書昱／新北報導〕四季更迭餐具也要換季！新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至5月15日止，展出「日本・瑞浪－美麗的深山餐具」，由來自日本岐阜縣瑞浪市也是「美濃燒」產地之一的11組作品，主題分別為「四季和生活」、「對新技術的挑戰」及與設計師合作開發的作品，體驗日本人講究食物與擺盤的關係。

美濃燒是日本岐阜縣土岐市、多治見市、瑞浪市、可兒市等地生產的陶瓷器的統稱，由於當地黏土豐富，因此成為陶瓷的產地，在1978年7月22日獲得日本通商産業

省、現今經濟產業省的傳統工藝品認定。

這次展出11組作品，主題分別為「四季和生活」、「對新技術的挑戰」及與設計師合作開發的作品等，其中《櫻花滿開》、《淺淺的線》、《摺痕》分別代表春、夏

與秋冬季的餐具組，像是春天就使用佈滿櫻花浮雕的盤子，裝壽司的用淺盤，湯碗則是設計成深圓形。

陶博館館長吳秀慈表示，去年日本岐阜縣率團到鶯歌參訪，發現岐阜瑞浪與新北鶯歌有相似的歷史背景，同樣為發展陶瓷的重要城市，瑞浪市在食器發展成熟，而鶯歌正處於轉型創新階段，促成本次台、日的陶瓷文化交流。

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