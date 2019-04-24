努力申請19年 知名「布農部落」終於成為合法休閒農場

2019-04-24 15:49

［記者黃明堂／台東報導］由白光勝牧師創立的布農文教基金會，在違反使用農地的情況下經營知名的「布農部落」，歷經19年的申請，終於取得合法休閒農場證照，可以光明正大經營休閒產業，以收入照顧原住民及弱勢！

白光勝表示，在25年前成立基金會，但不想光靠募款，所以興辦農場，提供族人就業機會，也有收入照顧弱勢，卻因不諳法令，在農地興建建築物，屢被檢舉違建，縣府也曾經要強制拆除，但「農場違法經營，全國皆然」！他不斷陳情，從19年前開始申請合法化，終於拿到執照。

白光勝是在1995年成立布農文教基金會，由他父親提供土地給基金會經營觀光農場，興建了餐飲住宿及表演設施，「布農部落屋」之名遠播全國。

布農部落全區有20公頃，其中2公頃的農地有咖啡屋．餐廳、部落劇場、農特產中心、小木屋等等，均不符農地使用，國內外遊客絡繹不絕，也曾頻有政要造訪，但因違法爭議，光環逐漸消褪。

白光勝力求合法化，一方面將「布農部落休閒農場」當中的「休閒」二字遮蔽，一方面尋求政府輔導，在2004年獲農委會列入休閒農場專案輔導，接著努力跑縣政府，一一完成水保、環評、土地變更、消防等繁瑣手續，終至拿到休閒農場執照。

白光勝說，基金會有許多會員的支持，在取得合法化之後，基金會就可以像「社會企業」一樣，靠自有產業成為基金會財政基礎，布農部落休閒農場的案例，也會激勵全國部落，啟發原住民青年回到自己部落。

台東縣政府農業處表示，布農部落休閒農場申請19年、歷經5任縣長，總算在縣長饒慶鈴手上完成，編號445號的休閒農場許可登記證真是得來不易，饒慶鈴表達致賀之意，也認為休閒農業是台東農業發展的願景，農場體驗結合原民元素發展，是旅遊新趨勢

農業處表示，布農部落的案例是早在休閒農場法規通過前就已經發生及存在，雖然由政府輔導合法，但過程也相當艱辛。所以，提醒民眾，申請休閒農場務要從一塊沒有任何建築物的素地開始。

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