宜蘭綠博辦泰雅編織技藝秀 邀遊客體驗原民文化

2019-04-24 15:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕織布技藝為早期泰雅族婦女必學的女工，配合宜蘭綠色博覽會，即日起至26日綠博的多元民族文化區，開辦「織憶-原民編織技藝秀」，邀請宜蘭部落大學講師彭秋玉，大展泰雅婦女必備的織布手工絕活。

彭秋玉38歲返鄉投入織布技藝的傳承，不僅在宜蘭部落大學講師，也經營敏嘟奴織藝工作坊，傳承泰雅族織布文化，在南澳鄉頗負盛名。

彭秋玉解釋，織布過程極需耗費體力及耐力，泰雅少女約在13歲開始，就會像部落女性長輩學習織布，是早期部落婦女必備的傳統技藝，也是泰雅族最引以為傲的傳統文化之一。織紋有條文、山形紋、菱形紋，每個紋路都有不同含意。

彭秋玉說，傳統織紋有條文、山形紋、菱形紋，每個紋路都有不同含意，女生必須學會，才具有結婚資格，並為自己準備出嫁的衣裳；不過，隨時代演進，傳統編織文化已越來越少人相傳，為了不讓這項傳統文化式微，她才會返鄉加入技藝傳承行列。

配合綠色博覽會，主辦單位近日邀請彭秋玉到綠博多元民族文化區，利用泰雅傳統的織布機，在現場大展身手；除了展示傳統織布技巧外，另彭秋玉配合潮流，開發各式具泰雅特色的服飾與生活配件，為傳統文化賦新貌。

綠博主辦單位表示，今年綠博規劃十個展區，其中多元民族文化區，是以原民綠遊、藝術風為主題展示意象，現場也備有傳統織布機提供民眾親身體驗。

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