大肚藍色公路等5個景點獲選觀旅局台中百大婚紗拍攝景點

2019-04-24 14:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市觀旅局日前舉辦台中百大婚紗拍攝景點，結果日前揭曉，大肚區公所推薦6個景點，竟有藍色公路、萬里長城登山步道、磺溪書院等5個景點入選為百大，大肚公所表示，會將景點再進一步整理，讓新人在拍攝時，留下最美最棒的回憶。

台中市觀旅局日前舉辦台中百大婚紗拍攝景點的票選活動，由台中市各單位推薦地點，分為人文風景、生態景觀、自然景點、特色建築及產業聚落五類，讓民眾上網票選，每一類選出前20名，共100個景點。

大肚區公所則推薦了藍色公路、萬里長城登山步道、磺溪書院、瑞井古井、大肚圳自行車道及追分車站6個景點。

而日前在經過網路票選後，大肚公所推薦的6個景點，除了追分車站外，有5個景點全部入選，而磺溪書院的票數更是獲得人文風景類的第一名。

而瑞井古井則獲得人文風景類第10名，知名的萬里長城登山步道及藍色公路則分獲自然景點的第4、第5名，而大肚圳自行車道則獲得12名。

大肚區公所區長白峨嵋表示，大肚有5個景點入選，真的令人非常高興，公所將會補足5個景點需要補足之處，如華南路的藍色公路，因為沒有指示牌，若有外地的新人想要上藍色公路拍攝，恐怕會找不到地方，因此會在最近立指示牌。

另外，磺溪書院原有建物便相當古典，早已成為新人拍攝熱門景點，白峨嵋表示，將會在外圍增加綠美化，讓民眾很容易就找到磺溪書院。

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