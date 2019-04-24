台中旌旗教會辦職場博覽會 企業外派主管年薪百萬

2019-04-24 14:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中旌旗教會將於27日舉辦「職場博覽會」，旌旗教會今日表示，有別於一般就博會，「職場博覽會」除了釋出近500個職缺，傳產外派幹部年薪達百萬元起，還有熱門產業說明會、企業名人講座等，最特別的是，現場可評測個人職場能力。

旌旗教會的職場博覽會，包括徵才博覽會、產業說明會、企業名人講座與工作坊，今年的徵才廠商較去年增近2成，釋出約500個職缺，有全球知名運動鞋材代工廠佳新責任有限公司、醫美集團采風醫美、美國上市的全球工具機界隱形冠軍史丹利百得、社群電商東森天仕美、主橙資訊、全球人壽等，其中，醫美相關服務業平均薪資40K起，外商公司研發人員年薪近百萬元，傳產的外派幹部年薪更達百萬元起。

旌旗教會主任牧師蕭祥修指出，教會期盼能提供職場新鮮人、上班族職涯發展方向，因此今年徵才廠商的產業類別更多樣且平均，含括服務、傳產、金融、科技、生技、社福、行銷、藝術等，也首辦產業說明會，開設專屬的求職網站，除了活動資訊、線上求職，還可線上測驗個人職場天賦恩賜，讓大家不只找工作，更能找方向， 不只求職，更能掌握職涯每一階段的發展與熱情。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/