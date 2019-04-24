首度與鹿港天后宮合作 媽祖浮令加持悠遊卡

2019-04-24 14:00

〔記者郭安家／台北報導〕今年4月27日為農曆3月23日媽祖生，悠遊卡公司搭上「瘋媽祖」熱潮，與超過400年歷史的鹿港天后宮首度合作，推出「湄洲媽平安悠遊卡」，內含湄洲媽加持的「符令」，讓信眾使用悠遊卡同時也能隨身攜帶保平安；特別是，鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，悠遊卡公司預估將在信眾間掀起風潮。

悠遊卡與媽祖緣份深厚，早在2013年就與大甲鎮瀾宮合作發行平安悠遊卡，2017年起連續3年結合不同的媽祖廟發行悠遊卡，銷售每每爆棚，包括2017年與北港朝天宮發行北港媽悠遊卡、2018年推出拱天宮白沙屯媽祖悠遊卡，都創下銷售佳績，今年則是與鹿港天后宮合作，推出「湄洲媽平安悠遊卡」。

除了合發悠遊卡外，悠遊卡公司也與知名宮廟如北港朝天宮、大甲鎮瀾宮、松山慈祐宮合作導入用悠遊卡添香油錢，提供更便利、新穎的方式來服務信眾。

悠遊卡公司即日起在全台統一、全家、萊爾富、OK等超商及PChome 24h購物販售「湄洲媽平安悠遊卡」，卡片內含1只湄洲媽加持的「符令」，卡面採雷射閃卡設計，呈現神明光環護祐的效果，每張售價新台幣100元，數量有限，售完為止。

除了新品上市外，悠遊卡也讓有意收集媽祖悠遊卡的信眾，有機會一次收集全系列商品，即日起至4月30日止，除新品外，媽祖卡全系列在PChome 24h都有限量5折優惠。

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