一場跨越時空的創作 藝術家張哲榕將時光凝結在取景框內

2019-04-24 13:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕甫獲頒「100/100 總統府不一樣攝影創作比賽」首獎的當代新銳攝影師張哲榕，目前進駐駁二創作，他透過走訪高雄當地居民及老店家，把懷舊老照片結合平板電腦創作，還原舊照場景，對比照片中人物的現況，穿越古今，將時光凝結在取景框內。

張哲榕駐村空間旁是駁二的進駐店家「言成金工坊」，他看見店內的老照片及舊機具，詢問後才知道，照片裡的年輕人就是高雄著名金工師傅洪清發，也是「言成金工坊」老闆洪明雄的父親。

洪清發從小學畢業開始當學徒，從打雜的苦日子堅持下來，努力找尋出路，憑著對金工的熱情與毅力才開創自己的一片天，兩個兒子在這個世代更能承傳工藝，讓張哲榕深受感動，決定將洪師傅的故事透過攝影紀錄下來。

駁二周邊的店家也是張哲榕取材的要素，緊鄰港邊、曾興盛發展的大五金街一帶仍保留許多五金行，張哲榕對位於新化街上時常經過的巨揚機械產生了好奇，店內的重五金機械與騎樓下飄香的雞蛋糕產生對比，老闆李政諺先生表示，港邊的五金產業早已不如以往，只好多方發展更多可能性，他創業30年以來，歷經五金產業的興衰，今昔對照，正與張哲榕的創作理念不謀而合。

張哲榕表示，這次回到駁二駐村，延續他獨特的攝影語彙，更深入探訪高雄人的生活，為在地居民及老店家記錄珍貴的黃金歲月，從泛黃老照片出發，帶領觀者從一張照片看光陰的故事，替高雄在地居民保存回憶、記錄下美麗的生命故事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/