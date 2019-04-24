小天使發展協會烘培餅乾開幕 第一筆2萬元訂單是他

2019-04-24 13:33

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱、攪拌器，幫助學員烘焙果乾、手工餅乾販售，今天正式啟用，斗六市長林聖爵當場購買2萬元手工餅乾、縣議員謝淑娞也認購2千元，鼓勵學員認真做，快樂生活。

心心小型作業所去年9月成立，現在有11 名身心障礙學員，學員們最希望能夠自力更生，原本學員學員從事金紙包裝代工，因為動作較慢，每個月實際獲得的收入僅1000多元，「少得可憐」。

作業所活動組長林甘表示，為了幫助學員能有穩定收益，協會決定開拓手工產品市場，協會借來多台家用烤箱，但產能有限，法主慈善會長張根源得知，捐出17500元購買攪拌器，並牽線雲林縣祥和慈善會理事長張江泉捐出8萬多元購買大型專業烤箱，今天正式啟用量產。

斗六市長林聖爵表示，協會販售的手工餅乾一包僅50元，卻是學員花費許多心力完成，他率先購買2萬元餅乾,縣議員賴淑娞現場品嘗學員烘烤的果乾與餅乾，讚不絕口，也購買2千元餅乾與好友分享。訂購電話：0911-324683。

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