三月瘋媽祖！國光社區媽祖辦遶境盛況依然

2019-04-24 13:27

［記者楊政郡／台中報導］農曆三月全台瘋媽祖！台中市南區國光社區媽祖聖母會，今24日舉行「媽祖遶境祈福活動」，社區居民在自家門前擺設香案，準備鮮花、素果，祈求媽祖保佑平安順利，鑾轎行經之處，電子鞭炮聲不絕於耳，市議員邱素貞，以及國光社區發展協會理事長陳雅惠等人，也在正義街服務處設香案敬拜，媽祖鑾轎短暫停留，熱鬧非常。

國光社區理事長陳雅惠說，為慶祝媽祖生日，國光社區的媽祖聖母會每年都有遶境祈福活動，由國光里辦公室及社區發展協會主辦，24日從上午8點出發，繞行國光里行政區域，包括正義街、仁和路、國光路、建成路、台中路等主要街道，持續到中午12點多才結束。

陳雅惠說，國光社區的媽祖很奇特，有神尊、無廟宇，平常神尊由各年度爐主供奉在家中，每年由信眾在媽祖前「擲筊」決定新年度的爐主，而神尊就請回家去供奉一年，媽祖生日會再請出來，所以該里里民都很期待能當上爐主。

市議員邱素貞說，這種每年由媽祖欽選新年度的爐主，具有濃濃鄉土人情味，在現代功利社會中，格外顯得珍貴，每年參與「擲筊」要當爐主的非常多，成地方上重要事情之一。

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