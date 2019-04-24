媽媽圈討論破表！日本「變身」生物體驗展來高雄

2019-04-24 13:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在東京掀起一波「變身」風潮的「變變變！MOVE生物體驗展」，在媽媽圈討論破表，全球累積參觀人數突破35萬人次，台灣第二站高雄科工館將於5月21日登場，歡迎親子一起來變身。

「變變變！MOVE生物體驗展」共打造出六大場景，孩子可「變身」成雙冠蜥、企鵝、團子蟲跟獅子等生物，包含水上忍者雙冠蜥蜴居住的「神奇叢林」、盔甲兵團子蟲身處的「小小花園」、逃出鯊魚血盆大口的「生存海洋」、考驗獅子狩獵技巧的「奇蹟草原」、趣味多變的「生物特徵」與實體化的「巨大圖鑑」。

還能穿上蝴蝶翅膀、水牛角、椰子蟹的螯，或變身成陸地聲音最大的動物「吼猴」盡情大喊，甚至能看到草食與肉食性動物的便便，大小朋友可以在趣味的生物樂園中一起玩樂，一起學習。

「變」展跳脫靜態展覽，小朋友能從「模仿」中學習到大自然知識，透過視覺、觸覺、聽覺，百分之百沉浸式的展覽體驗，家長也能和孩子同玩，從中激發學習慾望，滿足孩子的好奇心，彷彿走進一本巨大的百科全書裡，進行一場從未體驗過的「動物大變身」。

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