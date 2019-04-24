醫病》手部莫名長小肉團 竟是腫瘤作祟

2019-04-24 13:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名吳姓男子近期手部莫名長出一坨小肉團，導致上班打電腦都會摩擦到，最近這個肉團越來越大，對長期雙手需放在辦公桌編寫程式的小吳而言已造成干擾，只好向醫院求助，確診為手部腫瘤。

台大醫院新竹分院骨科部醫師謝向傑表示，因手部組織的深度較淺，多數病患可輕易發現手部的腫瘤。該部位腫瘤可分為兩類，一類是軟組織腫瘤，另一類是源自骨頭的腫瘤，據統計，有9成以上的手部腫瘤是良性，少數才是惡性。

謝向傑指出，大部分的手部腫瘤可藉由病患的病史、理學檢查及X光的檢驗，獲得初步診斷，不過，腫瘤千變萬化，即使有些做了高階影像學檢查（核磁共振）仍難以確定。

謝向傑說，軟組織腫瘤中的腱鞘囊腫（ganglion cyst）是最常見的手部腫瘤，好發於年輕病患，常見的位置是手腕背側，成因一般認為是慢性刺激引起的結締組織退化，該腫瘤為一囊狀構造，內含液態膠狀物質，若沒有造成特別不適，可以保守治療；如果造成疼痛或功能障礙，可考慮以細針抽吸或是手術切除，不過，細針抽吸有較高的復發率。

另種腱鞘巨細胞瘤（Giant cell tumor of tendon sheath）是第二常見的手部軟組織腫瘤，好發於30至50歲族群，常見於掌心側的指間關節，會逐漸變大，治療主要以切除為主，但仍可能有高達50%的復發率。

表皮樣囊腫（Epidermal inclusion cyst）是手部第三常見的腫瘤。成因是因患部受過穿刺傷導致表層的角質組織滲入皮下，經年累月後這些組織發展成類似表皮的角質囊腫，治療仍以切除為主。

骨腫瘤部分，如內生性軟骨瘤（Enchondroma），雖是良性骨腫瘤，但它可能造成骨質破壞，最終導致骨折。在多發性的病患，有高達30%的可能性變成惡性的骨肉瘤或軟骨肉瘤，對於沒有症狀的病患，可以規律追蹤及保守治療；若有病理性骨折，則需考慮腫瘤刮除及骨移植手術。

謝向傑說，骨樣骨瘤（Osteoid Osteoma）是第二常見的手部骨腫瘤，約占所有手部骨腫瘤的10%。它的特色是好發於青少年，有夜間疼痛的現象，並且使用消炎藥可以有良好的疼痛改善。

謝向傑指出，腫瘤的種類眾多，有時變化難以捉摸，除常見的良性腫瘤外，仍有少數的病患有惡性腫瘤的可能，即便是保守治療，仍應規律地追蹤。

手指腱鞘巨細胞瘤（Giant cell tumor of tendon sheath）。（台大醫院新竹分院提供）

手腕處腱鞘囊腫（ganglion cyst）核磁共振圖，箭頭所指均勻白亮處即為腫瘤。（台大醫院新竹分院提供）

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