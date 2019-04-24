替代役男法治教育玩電競 新北市府找Jwell開電競課

2019-04-24 12:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府民政局今天在「新北電競基地」舉辦替代役法紀教育訓練，邀請曾在英雄聯盟台港澳三大聯賽主播賽評之一的Jwell，分享從業餘選手轉當直播主的歷程，讓役男們從遊戲中強化默契與向心力。Jwell也和與役男們同台競技「英雄聯盟」，戰況激烈。

民政局兵役勤管科科長林克文表示，為多元強化役男的訓練，每年定期辦理替代役男法紀教育在職訓練，過去曾邀請徐展元、藝人眭澔平、超級馬拉松選手林義傑、TSNA體育網執行長「卓卓」卓君澤等名人講座，還曾辦漆彈體驗，今年首次結合電競遊戲體驗，讓役男增進團隊合作與解決問題的能力。

Jwell分享自身轉播實例分享從普通玩家轉變為主播賽評的心路歷程，還有電競主播賽評的注意事項，隨後帶領役男們實戰體驗英雄聯盟。

黃姓役男說，第一次參加結合電競遊戲的法治教育，可以聽到自己最愛的電競賽事轉播實例，還能與同梯們一起打遊戲，是很特別的訓練模式，法治教育課程不再拘謹無趣。

林克文說，目前在新北市服役的替代役男有1095位，每年定期舉辦4次的替代役男在職法治教育訓練，近年陸續規劃以寓教於樂及親身體驗的課程。今年下半年預計跟裕隆汽車合作，參訪苗栗車廠，增進交通安全及環境保護意識。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/