用撲克牌學習程式邏輯 屏大開發好玩教材

2019-04-24 12:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在平常生活遊玩的撲克牌，經過設計，也可以用來學習程式邏輯！國立屏東大學科普傳播學系吳聲毅教授今天（24日）發表由科技部科學教育實作學門計畫補助的「程式邏輯撲克牌」，學童可以用隨身可攜帶的撲克牌，學習程式邏輯；小學生今天試玩好開心。對教材有興趣的小學可跟屏大聯絡。

吳聲毅教授表示，程式邏輯撲克牌的目的，是讓大家可以透過遊玩的方式學習到程式邏輯的內容。遊戲機制設定玩家在旅行的路上要到達目的地有很多條路線，玩家需要找出路線的規則，使用撲克牌排出程式邏輯，並思考如何利用最少牌卡到達目的地。

玩家在進行的過程中可以學到的程式邏輯機制包含序列、事件、重複、條件、運算子等。此外，也讓玩家可以透過擴增實境（AR）的APP來進行牌卡的驗證，另外也讓師長可以自行設計不同情境的題目。

參與發表會的科技部複審委員也是台南大學教授林豪鏘表示，科技部科學教育實作學門一直鼓勵學術界發展出可以在教學現場實施的教具。吳教授這件作品正可以讓教師在課堂上帶著學生們以合作學習方式親身體驗，在潛移默化中學習到運算思維與動手做精神。

現場參與的屏大附小學生嘉欣表示，透過這個遊戲，學到如何利用簡單的程式到達終點，也見到科技發展的日新月異。宥騰則說，這跟機器人的最大不同，在於它是用紙牌，而且可以用手機、電腦下載APP，下載了就可以掃描一下APP就可以幫你驗證是否有遊戲勝利，還有一個優點，隨處都可以遊玩只要有帶紙牌；缺點則是一不小心把它用散又要花很久收回來，但還是很喜歡玩程式邏輯撲克牌。

屏東大學古源光校長指出，因應12年國教對於程式教育的重視，很高興看到吳教授能將研究計畫的成果轉化成實用的教具，更透過技轉商品化，讓更多學童受惠。

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