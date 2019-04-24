竹縣「老楊」能否效法桃園「胖周瑜」？ 反宏關自救會縣府前提問

2019-04-24 12:15

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長楊文科在臉書粉絲頁上自稱「老楊」。今天早上「老楊」在約200名來自關西、新埔等地反對宏關發電廠的鄉親面前，被自救會會長鄧光明、副會長嚴盛任等逼問：是不是能效法人稱「胖周瑜」的桃園市長鄭文燦用1道行政命令就讓高原電廠停工，也用1道命令KO掉宏關？

這場抗爭是反宏關自救會首次走出關西，來到縣府要縣長楊文科表態，早上9點半過後，大約200名自救會和支持自救會的鄉親、民代們紛紛集結在縣府前廣場的大太陽下。

陳情鄉親們除了頭綁白布條、還有人全身縞素，並出動選舉時常見的「戰車」，充當宣講舞台，在縣府前廣場大聲痛陳他們反對的理由。

縣長楊文科收下陳情書後登上「戰車」說，台灣的電力政策，政府總是變來變去，使得大家都很恐慌怕會沒有電。設電廠，一般人一聽到都會全部反對，反宏關自救會的心情他感受到，也一樣的心情面對設廠問題表示反對。

他說，到底電廠要怎麼設？這個政策是中央的權限，畢竟核能也是發電，天然氣、燃煤也發電，但要怎樣做到沒有污染？政府要有一個辦法來執行。

現在宏關設廠案現在行政程序進行到環差審查，目前還沒有通過，業者補資料後要再送審。鄉親們把意見說出來，他會代為跟中央充分反映大家反對的意見。

楊文科說，為了自己的家鄉，他充分了解一定要有1個合法、完全沒有污染、不會影響家園的情況，大家才可以放心。但是目前看不到任何一個答應或是承諾，所以他一定會把大家的聲音反映上去。

由於看到縣長楊文科發言後準備離去，因此自救會副會長嚴盛任拉高分貝質疑，桃園市長鄭文燦可以用1道行政命令就讓高原電廠停工，他要問楊文科是不是也可以大聲跟在場者說「那個宏關電廠我絕對不會給它蓋？」給關西鄉親一個承諾。

楊文科原本回以宏關10幾年前設廠就有依法取得許可，現在只是進行環差的審議，目前仍在申設的程序中，他會在這個機制內向中央表達鄉親反對的意見。

但是此話一出，立刻引來關西鎮代李常棟激烈抨擊，他砲轟當年環評可以過關是因為黑箱作業！少數、非宏關廠址預定地周邊的人代表多數預定地周邊的居民，以致可以獲得許可，這是程序上自始就有問題！

楊文科聞言後重申，只要是不合法的設置、或是程序不合法的取得許可，他都反對到底。如果業者申設的過程一切合法，他則會比照桃園市長鄭文燦當年在環評大會反映鄉親心聲的方式，也在環差會議上表示關西人反對宏關設廠的意見，替鄉親發聲。

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