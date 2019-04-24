小朋友快來玩！屏東又多一座遊樂區今天啟用

2019-04-24 11:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕擁有超過百年歷史的屏東公園位屏東市，是民眾平日休憩、散步的重要環境，為豐富小朋友到公園遊樂設施，屏東縣政府利用公園內既有地形地貌結合遊樂元素，打造出適合親子的兒童遊樂區，今天（24日）起正式對外開放。這是縣府繼屏東市永大共融公園後，又一座特色兒童遊樂區。

屏縣府交通旅遊處指出，屏東公園從日治時代起就是屏東市重要的遊憩景點，陪伴許多屏東人成長，此次縣府在公園內新增一處兒童遊樂區，為這座百年公園再增添新活力，讓更多孩子留下美好童年記憶。

這處新兒童遊樂區位在仁愛路體育場旁的涼亭小山坡，運用該處原有涼亭屋頂改造為皇冠造型，涼亭下方設置3座旋轉木馬造型馬匹；還有雙道磨石子溜滑梯，大口徑隧道溜滑梯搭配沙坑及攀爬網等設施，十分吸睛。

屏東公園新兒童遊樂區已完工並依「兒童遊戲場設施安全管理規範」經認證單位檢測通過，今天（4月24日）起正式對外開放，縣府歡迎大小朋友一同前往體驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/