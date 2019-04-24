醫訊》我助友邦醫療系統 巴拉圭部長：要效法台灣經驗

2019-04-24 09:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕巴拉圭是我國在南美洲的友邦，國際合作發展基金會和國泰醫院協助巴拉圭建置「醫療資訊整合系統」，協助就醫流程能資訊化，目前已有32家醫療院所使用；巴國衛生部長也親自來函致謝。

國泰綜合醫院自2007年起與國合會合作，多次到巴拉圭做人工膝關節置換手術等醫療服務，自2016年起再與國合會合作，與巴拉圭簽訂為期4年「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，協助巴拉圭開發建置醫療資訊整合系統。

提升計畫從前置作業起至今已派遣7梯次、14人次的資訊人員到巴拉圭協助執行系統開發，及在台灣訓練巴國資訊及醫事管理人員15人次。

完成建置的醫療資訊整合系統包括掛號、預診（診前護理師評估）、醫師問診、藥局發藥、醫師班表及使用管理等功能，目前已導入巴拉圭Guaíra省、Alto Paraná省及亞松森市共32間醫療院所，大幅縮短候診時間50%。

巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）也來函致謝：「非常感謝國泰綜合醫院以專業的團隊，提供技術幫助我們發展建置醫療資訊整合系統，已導入實行的醫院反應回饋都非常正面肯定，未來我們也將擴大推廣至全國各醫療院所實行，盼透過這樣合作模式、效法台灣經驗，全面提升巴拉圭醫療資訊系統」。

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