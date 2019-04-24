醫病》眼睛轉動看見閃光 竟視網膜裂孔併局部剝離

2019-04-24 09:16

〔記者王俊忠／台南報導〕1名58歲男性右眼出現數個黑影和閃光現象，在白天或昏暗環境裡，都會看見閃光，尤其眼睛轉動時會更明顯。經就醫散瞳檢查發現患者是右眼飛蚊症且視網膜裂孔併局部視網膜剝離。

郭綜合醫院眼科主治醫師洪大展指出，玻璃體佔眼球體積的五分之四，填充在水晶體和視網膜之間，主成分是膠原蛋白（0.5%）、玻尿酸（0.5%）、房水（99%），當玻璃體出現懸浮物，光線將懸浮物投影在視網膜上形成陰影，眼睛會感覺眼前有黑影飄動，稱為飛蚊症。

懸浮物會隨眼球轉動而動，越接近視網膜，陰影越明顯；越遠離視網膜，陰影越模糊。其形狀像小黑點、灰塵、髮絲、蜘蛛網等，1個或數個在眼睛裡漂浮。在看背景較亮的天空、白色牆壁或身體較累、精神不集中、眼睛疲勞時容易發現。

洪醫師表示，每10人約有8人有飛蚊症，年齡增加罹患人數越多，發生原因略分為A生理性包括（1）先天性（約5%）、（2）退化性（約90%）；B病理性（約5%）包括（1）混濁血塊、（2）炎症細胞。退化性無併發症的飛蚊症不會傷害眼睛；病理性飛蚊症則依病因需要對症治療，若併發視網膜裂孔，可用雷射凝固周圍組織，預防視網膜剝離以免造成失明，視網膜剝離則需手術治療。

洪大展提醒患者就醫檢查飛蚊症時，建議由親友陪同或帶墨鏡，檢查前會點散瞳眼藥水，等約30分鐘，待瞳孔放大後檢查眼底，檢查時會覺得有點亮，盡量張開眼睛放輕鬆，約2分鐘內完成檢查。檢查後不宜駕騎汽機車，會有視近模糊、畏光情形，約4-6小時後會逐漸恢復。

對於飛蚊症眼睛保養，洪醫師建議，（1）可補充葉黃素、維他命C、膠質食物，延緩老化速度、（2）避免熬夜及過度使用3Ｃ產品、（3）避免劇烈急速轉頭運動，如高空彈跳、雲霄飛車等。如突然出現黑影變多或變大、閃光頻繁、視力突然模糊、視野出現缺損，應立即就醫詳細檢查。

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