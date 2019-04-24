從車庫改裝機車起家 伍一精密公司跨足電動車市場

2019-04-24 08:11

〔記者張忠義／高雄報導〕從一家小小的改裝車行逐步成長，現在已擁有五軸加工機、立式車床、雷射切割等各種高端加工設備，並與SYM、GOGORO合作推出專屬精品配件，更逐步邁入醫療與航太零件生產的「Five One伍一精密開發公司」，近來不斷積極拓展業務觸角，也帶動營收持續攀高。

伍一精密開發公司舉辦第一屆股東大會，除宣布將成立「電子電機事業部」進軍電動機車及改裝電動自行車市場，並成立最專業的b2b2c機車零配件銷售平台「51moto電商平台」正式跨入電子商務領域，並與德淮攜手合作簽訂MOU，預計今年第四季推出二款兼具APP及生活應用技術平台的電動機車，目標於2025年將在台灣搶攻150萬以上的電動機車用戶，並帶領伍一邁向上櫃之路。

伍一精密開發公司董事長何青峰因為愛玩車，從學生時代就在車庫改裝機車，運用創意及品質從改裝車行逐漸擴大，專業生產各式汽機車零配件、碟盤、機車引擎、鍛造輪框，在改裝車界展露頭角，為能追求更高的品質、更創新的設計，不斷提升技術、擴充設備，已成為三軸、四軸、五軸加工、雷射切割、逆向工程的精密零件專業生產廠。

伍一精密開發目前除現階段台灣車輛改裝市場外，也將配合政府新南向政策，跨足東南亞（越南、泰國、印尼、馬來西亞等）的改裝市場。尤其今年將是電動車在台灣大爆發的一年，伍一早已做好準備，將目標鎖定在「電動輔助自行車」與「電動機車」二大領域。

伍一精密開發副董事長湯仁均則介紹「51moto電商平台」，將引進更多海外白牌車款來販售，包括自家生產與合作夥伴的改裝品與正廠零件等皆有販售，提供會員及經銷股東價格透明化，且更多樣、快速且優惠的商品選購平台。

總經理郭朝誠則介紹「電子電機事業部」，他表示，依據環保署資料，台灣機車約有1,300萬輛，其中燃油引擎機車每年約新增90萬輛，但近年來電動車以每年超過10%的速度吞食燃油引擎的市占率，為避免燃油引擎機車逐漸成為夕陽產業，因此該部門主要發展「電動自行車」與「電動機車」二大領域，並協助經銷商股東升級轉型。

郭朝誠表示電動自行車是代理全球知名，榮獲國際發明專利、高CP值的中置電機模組，可安裝於大多數的自行車上，不僅安裝簡易，且體積小、扭矩大，最大可至160N.m的超強爆發力。未來將運用自身機車全車的製造優勢，依照台灣路況的使用需求，以一條龍的方式，研發設計出更優質、更適合台灣市場需求的電動機車。

伍一精密開發董事長何青峰經常鼓勵公司夥伴們，要不斷的接受挑戰，才能持續成長，愈是有開發難度的產品，愈要燃起挑戰它的鬥志；尤其，面對大環境市場不斷變化，為使公司不斷成長更要不斷接受新的挑戰，伍一精密雖然年輕，營收卻連年成長，下個目標是拼上櫃，追求事業版圖無限的可能。

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