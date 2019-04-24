04/24各報重點新聞一覽

2019-04-24 07:01

自由時報

韓國瑜砲打黨中央 有意參選 拒絕初選

高雄市長韓國瑜昨針對是否參與二○二○總統大選發表五點聲明，除表態不參加現行制度的初選，也砲轟黨中央，批評政治權貴熱中密室協商，已離人民越來越遠，但最後預留伏筆，稱要「負起責任、不計榮辱，只願改變台灣」。

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人力銀行涉違法刊中國職缺 陸委會：依法可裁罰 要求網頁下架

中國去年祭出對台三十一條積極搶我人才，我人力仲介業者網站竟涉違法刊登中國職缺。104與1111人力銀行設有中國工作專區，除有大專院校招攬台灣博士，也有中小學教職及中國科技業者的徵才訊息。陸委會表示，將請主管機關就個案審認，若違反「兩岸人民關係條例」，可依法裁罰並要求相關網頁下架。

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起跑慢一拍 聽障生百米跨欄摘金

桃園一名身價數十億富商打算以一千四百萬元現金買比特幣，負責牽線並代為出面交易的彭男，特地請阿杰等四名小弟護鈔，未料這群小弟竟共謀劫鈔，在餐廳等候交易之際，阿杰趁隙劫走鉅款，其餘三人則裝無辜，跟著彭男一起去報警。新竹市警方案發十小時內追回一千三百八十萬元，將四名歹徒和兩名接應者共六嫌移送法辦。

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蘋果日報

吳敦義駁密室 「沒人開他槍」 韓國瑜砲轟權貴政治

國民黨又重回政治權貴密室協商的老路？高雄巿長韓國瑜昨發聲明，嗆長久以來政治權貴熱中於密室協商，離人民越來越遠，盼黨內高層體察民意。近韓人士指，韓去年巿長選戰改變國民黨選風，但在郭台銘參選後又傳出其中有馬英九、郝龍斌居中牽線，難免讓外界認為國民黨走回了舊政治，故有此感嘆。

中常會今提案 將韓被動納民調

高雄市長韓國瑜昨對2020總統大選表態，「此時此刻，無法參加黨內初選」，國民黨中常委姚江臨昨透露，許多中常委私下已達成共識，預定今天中常會上提案「總統特別提名辦法」，把韓被動納入民調，替韓解套。國民黨黨務人士則說，將比照去年提名台中市長的「協調式初選」，只要參選人們同意，直接進行民調，不會有登記領表等程序，「方向已大致定案。」

聯合報

親韓人士：提密室協商 就是直指吳馬拱郭

高雄市長韓國瑜五點聲明中提到的「密室協商」、「此時此刻無法參加現行制度初選」引起諸多揣測，不知韓寓意為何？韓國瑜說，仔細去看一定看得懂，「這有很深的自己內心反應在裡面」。

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

在中國大陸寧波舉行的亞洲舉重錦標賽，今天在女子59公斤級賽事我國由郭婞淳與江念欣同場出賽，其中郭婞淳在抓舉部分以106公斤改寫自己所保持的世界紀錄摘金，挺舉則以137公斤改寫大陸選手陳桂明所保持的136公斤世界紀錄再奪金，總和243公斤同樣打破世界紀錄，拿下完美的三面金牌。

中國時報

藍中常委提解套 民調最高者出線 韓郭王朱周張 6人全列入

高雄市長韓國瑜昨表態「無法參加現行制度的初選」，黨中央隨即以新聞稿呼籲韓參與初選，高層已經定調排除徵召一途，但也不會舉辦「制式的初選」。據了解，中常委姚江臨等在今天中常會將提出「有初選之名，無初選之實」的特別辦法，把表態參選總統者列入民調，誰最高就提名誰，讓韓、郭可「各取所需」。

企業家誰能選總統 賴點名張忠謀

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨黨內總統初選，但爭取民進黨黨內提名的前行政院長賴清德，昨被問到若是大企業家，誰能夠承擔台灣責任、選總統？賴表示，「我會說是張忠謀（台積電創辦人）。」

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