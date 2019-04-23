延平河濱公園驚見豬屍！ 採樣送驗緊急消毒

2019-04-23 22:03

〔記者楊心慧／台北報導〕中國無力控制非洲豬瘟疫情，病毒不斷擴散，台灣不敢掉以輕心，全面防疫，台北市今天傍晚在延平河濱公園發現1具豬隻屍體，台北市動保處立刻派員到場，依照非洲豬瘟跨局處防治應變小組標準作業流程，聯繫相關單位，在現場進行清潔消毒作業，目前已將檢體送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，釐清豬隻是否染有非洲豬瘟病毒。

台北市動保處說，據現場檢視，豬隻疑似泡水多時，屍體已嚴重腐爛生蛆，外觀上雖未見非洲豬瘟病變，仍啟動非洲豬瘟跨局處防治應變小組標準作業流程，進行防漏包裝及運送，現場立刻消毒，避免屍體上可能的病原擴散。

動保處指出，經過初步解剖採樣，並未發現非洲豬瘟感染的典型病變，目前已將檢體以符合生物安全規範之包裝送至家畜衛生試驗所進行檢驗，經確認確認案發地點周圍3公里內並無養豬戶。

動保處提醒，若民眾發現豬屍，應立刻撥打1999進行通報，動保處將立刻派員處裡，飼養豬隻如發生異常死亡情形，須立刻通知動物防疫機關進行後續管控，不可隨意丟棄豬屍。

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