前瞻計畫竹北國際客家藝術村 一期工程決標了

2019-04-23 23:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣獲中央核定前瞻計畫總經費2億元的竹北國際客家藝術村，遲遲未見動工，引起地方關切；縣府文化局長李猶龍表示，東興圳整體景觀再造第一期工程歷經7次流標，已於日前決標，客委會期望今年底前完成進度50％，2020年中竣工，目前積極趕工中。

在竹北市東區都市化的高樓大廈叢林中，六家地區保存了難得的傳統客家聚落和農業水利設施「東興圳」，擁有10所學校和8處古蹟、歷史建築，包括新瓦屋和六家民俗公園，文化資源豐富，因此縣府團隊將竹北國際客家藝術村計畫列為重要文化政策，爭取前瞻計畫補助積極推動；不過，去年底選後卻一度誤傳「撤銷」的消息。

李猶龍說，竹北國際藝術聚落計畫和東興圳整體景觀再造計畫，分屬兩個前瞻計畫，前者為規劃案，已於去年結案；後者為景觀工程類，總計畫經費約2億元，分二期監造設計及發包。

其中，第一期工程招標作業歷經7次流標，16日完成決標，預計5月動工，主要範圍為公26、27、28公園，即自強南路與中山高之間的水圳景觀工程再造，長約1.1公里，包括水圳環境改善、景觀設施、鋪面、植栽、水電等工程。

第二期工程以歷史建築汾陽堂、六家民俗公園、公3公園等為工程範圍。其中，文化局綜合各方期待，準備將公3公園內的2層樓RC建物整修為水圳故事館，提供圖書、水圳文史展演、及社區公共空間等多功能；汾陽堂為附屬建築修繕；六家民俗公園則是水圳環境改善、景觀設施等工程。

文化局說，二期工程細部設計現已完成審查，目前由縣府進行都市設計審議及建築執照申請，近期將上網招標。由於客委會期望年底前完成進度50說，目前積極趕工中；整個計畫預計2020年中竣工，明年底結案。#

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