校園飲水機告示「勿不當使用」網友爆料反被嗆爆

2019-04-23 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友日前在「爆料公社」PO文，彰化縣一所小學的飲水機竟貼出「飲水機提供本校師生飲用，請勿不當取用，以免觸法」並補充未經許可擅自取用，構成普通竊盜或竊佔罪。原PO認為學校如果怕消耗，乾脆學校整個封閉，這樣操場、廁所都不讓人使用，就不會消耗了，但此文章引發網友開砲反轟爆料者。

1名網友昨日於「爆料公社」PO文，彰化縣一所國小的飲水機竟貼出「飲水機提供本校師生飲用，請勿不當取用，以免觸法」，並在下面以小字補充，機器蓄水量有限，過度使用將造成損耗，維護成本提高，且未經許可擅自取用，構成普通竊盜或竊佔罪，違者公布影像，並保留相關法律請求權利。

原PO認為學校為了怕消耗，竟貼出這樣的告示讓他匪夷所思。但有大批的網友卻回擊「不要不當取用就好啦！又不是說不能用」、「學校的東西本來就沒必要對外開放給校外人士，不要給你方便當應該好嗎？」、「我去你家裝水沒經過你家人同意，你覺得算不算犯罪？」、「學校的財產為什麼要免費提供妳？校園不讓人進去也是可以的」。

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