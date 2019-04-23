醫病》小一男童肚痛拒上學 原來是大腸激躁症上身…

2019-04-23 22:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中8歲男童上學期搬家轉學後，經常一到要上學就喊肚子痛，家長原以為是適應不良排斥上學，但他發病時幾乎無法站立，看診後一度懷疑是便秘引起，但吃藥後不但沒改善，反而引起嚴重腹瀉，就醫透過胃鏡等多項檢查才確診為「大腸激躁症」，經調整作息、飲食及配合用藥，終於讓他開心上學。

亞大醫院小兒腸胃科主治醫師陳德慶說，這名小一男童因父母工作忙，小時候由阿公、阿嬤幫忙帶，父母為了讓他有更好的學習環境，上學期讓他轉學帶到身邊同住，但男童連續幾個月經常喊肚子痛，不願上學，卻不影響食慾和生活，讓家長苦惱不已，懷疑是不想上學裝病。

陳德慶說，男童到院後安排胃鏡等多項檢查，在排除其他病因後，才確診是「大腸激躁症」。他說，大腸激躁症常見於成人及兒童，其中約10％至20％的學齡兒童會遇到類似困擾，但因患者的腸胃結構通常沒有異常，因此並無特殊檢查能確診，需經多項檢查排除其他疾病後，再由醫師根據臨床經驗判斷。

陳德慶指出，大腸激躁症的患者最主要的症狀為慢性腹痛，部分患者在感到腹痛後會排便，之後症狀就會改善；部分患者則會出現便秘情形，但便秘改善後仍會感到腹痛；部分患者則是排便次數增加，且便秘、腹瀉交替出現，若1個月至少有4天反覆出現類似症狀，就有可能是大腸激躁症。

陳德慶指出，大腸激躁症致病原因不明，可能與腸胃道蠕動功能失調、腸胃道過度反應、腸道菌叢失衡、精神緊張等有關，部分兒童會因搬家、父母離異、家人過世等生活重大改變，而出現症狀。

陳德慶提醒，大腸激躁症雖不至於影響小孩的生長發育，但會影響當事人及家屬的生活品質，民眾需積極找出病因，透過調整飲食、規律作息、學習放鬆與應對壓力的技巧，及使用益生菌和藥物等，讓症狀獲得控制。

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