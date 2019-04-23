好鮮！新竹縣府提供「買菜服務」 滑手機搞定

2019-04-23 21:16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕好鮮！新竹縣政府即日起上班除了為民服務、施政、建設，現在也給大家透過APP大神提供買菜服務！

最近這1年，想在新竹縣府內吃到營養午餐，除了原有的員工餐廳、新進駐的便利超商，今天又開了一個「新竹肉品社區集市」！這個跟縣府一起「上下班」、猶如小型生鮮超市的店面，是縣府跟鴻海科技集團富鴻網共同合作執行「AloT農業（肉品）經濟雲服務計畫」而打造的，讓新竹縣推動多年「地產地銷」的傳統農業改步上雲端，向智慧農業轉型邁進。

未來甚至還將結合台灣觀光巴士，提供訂購新竹縣農畜產品的消費者，透過物聯網科技跟旅遊預約共乘的服務，買菜後、取菜前，還可以大家共乘去「考察」這些農畜產品的飼養或是耕種地，旅遊竹縣、也認識自己吃的確實安心。

縣府說，這個計畫主要是結合AI人工智慧技術、物聯網科技應用等，協助縣內加入這個計畫的農、畜產業主利用環控平台遠端監控飼育或是栽種的環境，有效控制農作物品質、產量、與交期，除了提升市場價值，也讓消費者能利用APP或就近到「社區集市」下單，訂購縣內有合作、且具生產履歷或相關標章認證的優質農畜產品，最後直接就近在社區集市取貨。

縣府說，前述銷售模式，未來將跟縣農會及其所屬10個農會直銷站合作，擴大到全縣有10個社區集市。這些社區集市還將跟農會現有的新農民市場做策略聯盟，讓供應新農民市場的農畜產業者，也能透過前述APP給消費者訂購，讓習慣上新農民市場採買的鄉親，也可以來社區集市取貨。

目前縣府先以所經營的新竹肉品市場產品為主力，搭配縣農會的有機蔬菜共同開辦「縣府站」。

縣長楊文科等人今天一起替這個新竹肉品社區集市揭牌，也推出用「竹選便當」為名、專門在平日供應上班族午餐的健康便當，讓所有縣府同仁及周邊住戶都能吃得便利、健康且智慧。

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