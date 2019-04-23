小北百貨25週年慶 送刮刮卡抽汽車

2019-04-23 22:57

〔記者陳建志／台中報導〕從台南起家的小北百貨，全國已有120家分店，今年歡慶25週年，從4月26日起進行為期1個月的週年慶，民眾只要消費滿499元就可拿到一張通通有獎的刮刮卡，不但最大獎可刮到iPhone手機，還可參加抽獎，最大獎是汽車1輛，還有電動機車，總獎金達1千萬元。總經理黃健瑭今天表示，將隨卡捐出1元做公益，並喊出今年至少展店20家，集團展店朝500家目標邁進，全力打造五金百貨王國。

小北百貨創立於1994年，今年邁入第25年，目前全國已有120家分店，為慶祝25週年慶，今天在台中太平樹孝店舉行週年慶啟動儀式，包括小北百貨總經理黃健瑭、小北基金會董事姚泓印、聯邦銀行資深經理趙蕙芬、刷樂公司董事長陳永記、南僑集團經理羅文中、太平樹孝商圈主委林澺璘等人都出席。

黃健瑭總經理表示，今年週年慶以「益起愛」為主題，將從4月26日起至5月27日進行為期1個月的週年慶活動，民眾只要來店消費滿499元就可獲得刮刮卡1張，998元就可獲得兩張，買越多拿越多，強調刮刮卡張張有獎，包括iPhone手機、iPad平板、空氣清淨機、30元折抵金等數萬獎項。

黃健瑭表示，週年慶結束後，還將加碼抽出汽車1台、Gogoro機車2台、豪華郵輪沖繩行程3組，每送出一張刮刮卡，小北百貨也將捐出1元給小北慈善基金會和衛福部中區兒童之家做公益。

黃健瑭表示，小北百貨從創立開始，就採24小時全年無休服務民眾，稟持創辦人精神，希望成為社區民眾的好鄰居，販售的產品物美價廉，品項更達4、5萬種，今年將持續展店至少20家，全年營收能希望衝破40億，未來並朝展店500家的目標邁進。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/