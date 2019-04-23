澎湖家扶幸福小舖試營運 每週六定期展示

2019-04-23 22:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖家扶中心長期接收民眾捐贈的二手衣物，但不定期舉辦跳蚤市場推廣，或提供給扶助家庭，都無法消化，因此自2016年11月起號召4位扶助家庭的媽媽，組成「逆流小魚工作坊」，今年正式轉型為「幸福小舖」，每周六試營運。

逆流小魚工作坊以二手衣再造為起點，一方面培力弱勢家庭家長學習一技之長，另一方面期待二手衣能重獲新生。經歷2年多的培力與經營，今年轉型為幸福小舖，有8位扶助家庭的媽媽共同參與，即日起每週六於家扶中心一樓的空間，展售各式手做商品，以及品質良好且價格親民的二手衣。

另外今日下午雲林草嶺國小師生，來到家扶中心參訪，在志工媽媽們的帶領下，共同體驗衣物整理的工作，對於龐大的二手衣服量感到驚訝，其中不少衣服是連吊牌都未剪，整理的同時得忍受塵璊所引起的不適，學生紛紛表示整理二手衣是個浩大的工程，且相當辛苦，更藉由參訪過程，體驗到二手衣管理的不易，未來若要捐贈衣服，必定先行初步篩選與整理。

澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，家扶中心長期透過跳蚤市場等活動，增加二手衣被使用的機會，近期也致力於二手衣再造計畫，創造出全新的手作商品，並感謝社區民眾對澎湖家扶的信任，但整理與收納的工作已超過家扶中心可負荷的量，因此鼓勵民眾在捐贈之前，可協助初步篩選，淘汰不堪二次使用的衣物，減輕工作團隊的負擔，並提升物資的使用效益。

澎湖家扶中心接受各界二手衣捐贈堆積如山 志工媽媽辛苦進行整理分類。（記者劉禹慶攝）

澎湖家扶中心舉辦跳蚤市場，也無法消化民眾捐贈的二手衣物。（記者劉禹慶攝）

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