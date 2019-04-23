衛武營推「夜遊劇場」開放節目後台探索

2019-04-23 22:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心推出「夜遊劇場」，將開放戲劇院的後台，由副總監郭遠仙領軍導航，帶領觀眾探索《釧兒》等節目後台風景，揭開舞台下的神秘面紗，了解隱身其後的工作空間與製作秘辛。

世界最大單一屋頂劇院衛武營，舞台上精采表演令人激賞，除了演員精湛演技，幕後工作人員的辛勞與各項精密道具設備的協助，更是一場成功演出不可或缺的。

衛武營表示，舞台及後台皆被視為一般民眾的禁區，民眾鮮少有機會可以一探究竟，衛武營深知民眾的心，以藝術文化的學習與推廣理念，推出「夜遊劇場」。

由衛武營副總監郭遠仙領軍，和《釧兒》舞台監督謝鴻廷、衛武營節目製作林孝鍇等人，在演出後帶領大家走一趟後台，親自為觀眾解說節目製作裡精準的設計執行、設備、空間、道具與工作甘苦談，循序拆解劇場製作的奧秘。

衛武營指出，將於5月4日、11日、25日晚上11時，分別帶領觀眾深入《釧兒》、《家》和《長路》等演出節目的後台，其中首場《釧兒》一推出即已滿額。

衛武營表示，「夜遊劇場」活動帶領觀眾一探包括繪景工廠、排練室、服裝間、化妝室等後台空間，並率領觀眾走上衛武營戲劇院舞台，一覽由舞台望向觀眾席的風景。

衛武營說，即日起開始接受報名，不限年齡，不限對象，報名費用每人450元，活動時間約1小時，每場次僅開放20個名額，《家》和《長路》場次限量，獨家體驗錯過可惜，可至衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。

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