水里小將划船、足賽爭光 公所頒獎再助海外征戰

2019-04-23 22:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里國中、小，日前分別參加全國中等學校划船錦標賽，以及全國少年盃足球錦標賽，拿下國中男子冠軍、女子季軍，以及國小女子足球亞軍殊榮，無論年紀、男女都獲得優異成績，今日由水里鄉長陳癸佑頒發獎金，並將協助水里國小足球隊在暑假赴瑞典出賽，讓小選手能登上世界舞台圓夢，凱旋歸國為水里爭光。

水里國中校長陳啟濃說，此次男子划船隊拿下冠軍，已是二連霸，致勝關鍵在於選手都經過很長的訓練，1週都有2天在練習，其中成員有逾半家中經濟不甚優渥，但透過體運訓練，培養毅力紀律，家長都很放心，未來則有機會進入水里商工划船隊，甚至成為國手，開啟璀璨的體育之路。

水里國小校長周進科表示，該校推廣足球約在10年前開始，自5年前足球隊踢進隊史第一球後，就陸續招募師資、心血，此後南投縣內的國小足球賽都在水里舉辦，去年還加入更多女隊員，經不斷的訓練與比賽累積經驗，才能在全國勇奪亞軍，預計7月將赴瑞典比賽，盼能再下一城。

鄉長陳癸佑說，學生在場上拚搏勇奪佳績，一定要頒獎、致贈獎金鼓勵，不僅學生會有成就感，家長也會願意支持投入，有關水里國小將赴海外比賽，公所將研議編列出國經費，盼能助學校一臂之力。

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