為愛傳承關懷協會 捐書12000冊盼學子悅讀

2019-04-23 23:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市為愛傳承關懷協會及財團法人中國財稅金融文教基金會，為推動基隆學子閱讀風氣，選在「國際閱讀日」的今天下午，在基隆市南榮國中辦理「《扶輪》基隆、《為愛》傳承」捐書給基隆市15所國高中的愛心活動；協會與基金會本著脫離貧窮要靠知識，閱讀是知識力量來源，給學校錢不如給學生書的理念，共捐贈1萬2000本，價值約360萬元的中英文書籍，包含學習性的多益書籍、共讀量書的教師用書及中英文小說等豐富資源，希望學子能有更多元的閱讀體驗。

捐書儀式由薩克斯風開場表演，接續由南榮國中進行跆拳道表演，為活動揭開序幕；捐書活動由基隆市政府教育處長陳素芬、財團法人中國財稅金融文教基金會執行長陳景方、基隆市為愛傳承關懷協會會長童順德與15所高國中校長、基隆市家長聯合總會總會長王昌派及多位贊助人共襄盛舉。

為感謝善心人士對基隆閱讀教育的支持，陳素芬在活動中頒贈感謝狀給予傳承閱讀愛的善心代表，並勉勵學生善用獲贈的書籍，增加個人所學與知識，並期許領受到社會資源的學生們，透過閱讀豐富心靈，擁有更多改變世界的力量，將來也可再將這份心意繼續傳承！同時期待「《扶輪》基隆、《為愛》傳承」聯合贈書活動能持續照顧本市學校與學生，透過將愛心及資源的投入，挹注更多優質的書籍，培養並提升學生閱讀能力與習慣。

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