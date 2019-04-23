礁溪天主堂建築群 登錄為歷史建築

2019-04-23 18:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉天主堂建築群「暫定古蹟」身分，將於6月5日到期，宜蘭縣政府文化局今召開文資審議委員會，認為天主堂建築群確有提報人所說的保存價值，決議予以登錄為歷史建築；文化局指出，即使登錄為歷史建築，只要維除原來的建築風貌，天主教會仍有再利用的彈性。

礁溪天主堂建築群含天主堂與文聲復健院，天主堂建於1963年、復健院於1971年由天主堂神父募資興建；復健院做為小兒麻痺孩童生活、復健及複診場所。不過，建築群因不符新建築法規規定，1995年功成身退，空間長期閒置。

前年4月，地方將礁溪天主堂建築群提報列為歷史建築，但暫定古蹟期限去年4月到期後，因文化局為展延「暫定古蹟」身分，讓建築被偷拆，引發文史工作者反彈，文化局緊急展延天主堂建築群的「暫定古蹟」身分，才讓風波暫時平息。

縣文化局今召開文資審議委員會，因委員認為，天主堂的拱形外觀非常特殊，復健院針對小兒麻痺患者的的溫泉池水療法，更是全台唯一溫泉水療池，具有保存價值，決定將天主堂建築群登錄為歷史建築。

文化局指出，歷史建築的修復彈性很大，只要留下重要建築元素，都有改建，重建與興建的空間，以文聲復健院為例，水療池等小兒麻痺的復健設施、省道看過去的十字建築意象，都需要保存下來，至於天主堂的外觀，則需全數保存，但允許大門轉向與基地移置，不論是要改建、重建還是興建，委員會都會給予教會彈性。

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