兒童保護議題受關注 民團發起「#抱抱挑戰」

2019-04-23 21:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕下週日就是428兒童保護日，家扶基金會今年將串連全台家扶中心舉辦24場活動，邀請萬人上街一同呼籲「用愛包圍受虐兒」，並在整個4月兒童月，於網路發起「#抱抱挑戰」，邀請民眾接受挑戰，透過擁抱身邊重要的親友及孩子，包括許多大咖藝人都加入分享活動，期望各界重視兒保議題。

家扶基金會表示，推動428兒童日已邁入第7年「#抱抱挑戰」就是要邀請社會大眾與家人、朋友等重要對象分享相互擁抱的溫暖照片，並以傳遞幸福感的點名形式接力行動，每則響應貼文，愛心企業都將相對捐助10元支持家扶推動兒童保護服務工作。

家扶基金會也指出，在藝人響應部分，包括家扶兒童保護代言人侯佩岑、范瑋琪、徐若瑄、陳建州、林欣霈、張棋惠、林可彤、周杰倫、簡嫚書、Mom & Dad、Gail Sophicha、江沂宸、曹晏豪、林怡廷、林俊傑等人響應。且在點名挑戰的效應下，後續也將有更多「大咖」名人響應。

家扶基金會說，藝人朋友們陸續都在臉書或者IG發文響應活動，而且都有附上照片，有的是跟父母親抱抱，有的是跟孩子抱抱，也有跟寵物抱抱的。而在本月28日那天，家扶也將在台北101舉辦相關活動，邀請民眾一起共襄盛舉。

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